La periodista Magaly Medina cuestionó duramente a Aída Martínez por vender productos bamba asegurando que hasta el cantante Maluma los utiliza.

“Quality significa que es copia del original. Yo uso copia quality, ya les dije que Maluma usa copia quality, no pasa nada, es casi lo mismo, es casi igual, casi lo mismo en calidad que el original”, señaló la modelo arequipeña en un video publicado en Instagram, de acuerdo al programa “Magaly TV la firme”.

Por esta razón, Magaly Medina arremetió contra la modelo: “Como Aída Martínez se la da de influencer ahora vende productos bamba, lo que llama quality, A-1 y son igualitos, hasta Maluma usa estas copias. ¡Maluma va a usar esta cochinada! Qué alucinada es la Aída, yo entiendo que la gente tiene que trabajar, pero esta está peor que Josimar que vendía sus productos bamba, no, esta la piratería le queda corta”.

La “urraca” logró comprar algunos de los lentes y correas que Aída Martínez vende en su Instagram, copias de las marcas Prada, Dior, Louis Vuitton, Versace y Gucci.

“Cada uno puede ganarse la vida como le dé la gana, si ella, esa es su manera. Pero no puedes usar una red social donde tienes muchos seguidores, donde la pegas de influencer, para mentirle y engañarle a la gente”, explicó Magaly Medina.

“Eso es engañar, eso es fraude, es estafa, eso no se hace porque no es así. Porque si tú conoces al original, ojalá los conozcas, tienes que saber que esta es una porquería comparado al original. Si quieres vender, sé sincera”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina explicó que los lentes que vende Aída Martínez no tendrían protección UV: “Qué van a tener este pedazo de plástico, ¿qué va a tener UV? Esto no protege de ningún rayo ultravioleta y los rayos ultravioleta son los que más daños causan a nuestra piel y a nuestros ojos, por eso, si te vas a una óptica donde sí son certificados los lentes, por 70 soles, 80 soles vas a conseguir unos lentes que sí tengan UV aunque no tengan la marca Gucci. De verdad que son bien feos, son sin gusto, horribles”.

