Ha pasado más de un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su divorcio en redes sociales. La actriz mexicana decidió hablar un poco sobre el proceso que vivió en el interior de su hogar.

En el segundo episodio de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez”, la mexicana se sinceró con su madrastra, Alessandra Rosaldo, y le contó por qué decidió no insistir más en la relación con el padre de su hija.

Rosaldo reveló que, tras ver el distanciamiento de la pareja, pensó que ya no iba a participar en el reality de Amazon Prime Video, pero no sospechó que se iban a separar. “Nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, afirmó..

“No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”, sentenció la hija de Eugenio Derbez.

Rosaldo la felicitó por no aferrarse a seguir en la relación, pese a que la vio desgarrada emocionalmente por lo que pasaba.

“Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo una relación diferente”, añadió.

Del mismo modo, Derbez contó que la familia la ayudó mucho en los complicados momentos. “Mi papá estuvo al pie del cañón, ayudando en todo; Alessandra fue una gran confidente en todo este tiempo”, concluyó.

