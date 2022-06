La excombatiente de ‘Esto es guerra’, Allison Pastor demostró estar más enamorada que nunca de su esposo, el actor Erick Elera, con quien tiene un hijo y lleva seis años de casada. Calificó al actor como “perfecto”.

“Te digo la verdad, cuando lo conocí varios me dijeron muchas cosas sobre él, pero cuando decidí darle la oportunidad (ríe) conocí a una persona distinta. Él ama estar en su casa, estar con su familia, imagínate, tengo siete cuñadas, ama estar con sus hermanas, con su hija Flavia, claro, ella está con su mami ahora en Estados Unidos, pero cuando viene está con nosotros. Erick es ermitaño, no le gustan las fiestas, no es de tomar, por eso digo que es perfecto, los calló a muchos que hablaban tanto de él, para mí es A1 tanto como esposo, padre y amigo”, sostuvo Allison Pastor en una entrevista exclusiva para el diario Trome.

“(Sobre el pasado de Elera) Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de estas situaciones y quizás él habrá pasado cosas con sus anteriores parejas que lo han llevado a madurar y eso hizo que ahora tenga una vida más estable y tranquila. Además, ambos hemos decidido estar juntos hasta ‘pasitas’”, agregó.

La excombatiente reveló que en el pasado fue fan de ‘Al fondo hay sitio’ en especial del personaje de ‘Joel González’, pero nunca imaginó casarse con el actor que lo interpretaba.

“Le he dicho, ahora que vuelve con ‘Al fondo hay sitio’, que no voy a poder caminar en la calle con él. Yo era fan de ‘Joel’ y nunca imaginé casarme con su intérprete y tener hijos. Para mí es una bendición tener la familia que he formado con Erick, al lado de Flavia y Lucas”, reconoció.

Aumentar la familia

Allison Pastor reveló que están pensando en aumentar la familia. Ellos esperan tener dos niñas en el futuro. Pastor, de 26 años, prefiere cumplir 30 para poder tener su segundo hijo. Además, espera recuperarse del todo de su operación a la rodilla.

“Le digo (a Erick) que hay que esperar para encargar porque recién estoy recuperándome de mi operación a la rodilla. Él se muere por aumentar la familia, pero hay que esperar que se consolide lo del gimnasio y otros proyectos que tenemos en mente. Si Dios quiere, este año abrimos un restaurante”, contó.

Descarta trabajar con Gisela Valcárcel

La joven empresaria aseguró que le encantaría volver a bailar y también dictar clases de karate, pero descartó volver a trabajar con la conductora de televisión, Gisela Valcárcel, tras renunciar a ‘Reinas del show’ en agosto del 2021.

“No (regresaría a trabajar con Gisela Valcárcel). Fue una experiencia bonita y duró lo que tuvo que durar, ahora que me llame Tinelli”, sentenció.

