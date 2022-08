Para alegría de muchos fans, el 22 de junio del 2022 se estrenó la novena temporada de la serie de televisión “Al fondo hay sitio”. Y, si bien la producción de América TV trajo a gran parte del elenco principal, se evidenciaron también algunas ausencias, entre las que destacan algunos queridos actores y a la mente detrás de las primeras entregas: Efraín Aguilar.

Conocido como ‘Betito’, el famoso productor también fue el creador de otras exitosas series como “Mil oficios” y “Así es la vida”, por lo que muchas personas se preguntan cuál es la verdadera razón detrás de su ausencia en este regreso tan esperado.

¿Quieres saber lo que el hombre de televisión reveló recientemente? A continuación, descubre por qué Efraín Aguilar ya no está a cargo de la serie de América TV “Al fondo hay sitio”.

¿QUÉ DIJO EFRAÍN AGUILAR AL ANUNCIARSE LA NOVENA TEMPORADA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En diciembre de 2021, Efraín Aguilar fue consultado sobre la posibilidad de producir la novena temporada de “AFHS”, esto luego de que el canal ya había anunciado el regreso de la popular serie de televisión. En dichas declaraciones, él descartó incorporarse al equipo.

“Regresa ‘Al fondo hay sitio’, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga y me da mucha pena no estar ahora”, explicó Efraín a las cámaras de América Hoy.

De esta manera, se generaron diversos rumores respecto a lo que, para muchos usuarios en redes sociales, podía ser un desplante para el productor por parte del canal. Sin embargo, recientemente Aguilar ha revelado que, en realidad, este no tenía la intención de formar parte de la nueva entrega de la ficción.

¿POR QUÉ EFRAÍN AGUILAR YA NO ESTÁ A CARGO DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En un clip publicado por el usuario nosoypablancho_ en Tik Tok, se puede observar a Efraín Aguilar hablando sobre la nueva temporada de la producción. En el audiovisual, el hombre de televisión confirmó que fue él quien no quiso participar en esta entrega: “Soy enemigo de las repeticiones, reposiciones... y si bien es cierto me propusieron hacerlo, yo me negué”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que su interés principal en la actualidad es que salgan a la luz sus nuevas creaciones: “Prefiero hacer una nueva producción que la tengo en cartera. Esperemos que tenga muy pronto la aprobación para salir al aire”, agregó.

No obstante, dejó en claro el cariño que le tiene al equipo de AFHS, al afirmar que: “Ellos también, los que están produciendo, son mis hijos”.

@nosoypablancho_ El ex director de AFHS, Efraí Aguilar nos cuenta detalles de por qué dejó de dirigir esta popular serie ♬ Horror, suspense, weirdness, ghost, UFO - Zassh

¿EFRAÍN AGUILAR NO VE LA NUEVA TEMPORADA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En la misma conversación, el entrevistador le preguntó a Aguilar si creía que “Al fondo hay sitio” había perdido el encanto. Con total honestidad, Efraín afirmó que no veía esta novena temporada.

“Te mentiría si te dijera que la veo, por mi trabajo ando muy ocupado. Pero sé que está liderando el rating y eso me da mucho gusto. Las calificaciones las hace el público o los periodistas entendidos, yo sería el menos indicado porque siempre los calificaría con ‘muy alto’ porque son ‘mis hijos’”, finalizó el famoso productor con una sonrisa.