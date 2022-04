El presentador de televisión Aldo Miyashiro regresó a las pantallas de “La banda del chino” para dar su descargo este miércoles 20 de abril luego de ser captado besándose apasionadamente con Fiorella Retiz, su exreportera.

En sus declaraciones, el “chino” asumió su responsabilidad de sus actos, pidió disculpas a su esposa Érika Villalobos y defendió a su exreportera de las críticas que viene recibiendo en redes sociales.

“Nadie me obligó a trabajar en esto y nadie me obligó a estar en la situación en la que estuve. Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo”, dijo Aldo Miyashiro.

Sin embargo, las disculpas de Aldo Miyashiro no fueron del agrado de muchos cibernautas, quienes expresaron su indignación en Twitter tras escucharlo.

“Aldo Miyashiro defiende más a la amante que a su esposa y familia”, Aldo Miyashiro diciendo que él es el único culpable. ¿Perdón? La culpa es de dos. Ella, como mujer, también tenía que respetar una relación. Se le aventó y olvidó que el hombre es casado, no creo que tenga memoria a corto plazo”, “Todo iba bien con el discurso de Aldo Miyashiro, hasta que dijo que la chica no tiene la culpa de nada. Ella sabía que eras un hombre casado, la víctima tampoco es”, “‘Soy hombre’ No, papito, no por ser hombre tienes libertad de ser infiel y que te gane la calentura”, “Todo el Perú cuando Aldo Miyashiro empezó a defender a su amante y a limpiar a Óscar del Portal”, fueron algunos de los comentarios.

