Fiorella Retiz ocupa las primeras páginas de los titulares de la prensa rosa tras protagonizar un polémico ampay con el presentador Aldo Miyashiro, que está casado desde hace 17 años con la actriz Érika Villalobos.

La joven de 29 años fue captada en apasionados besos con el presentador de “La banda del chino” por las cámaras de Magaly Medina. A raíz de esto, viene siendo duramente criticada en redes sociales por su controversial accionar con un hombre casado.

Muchos se han preguntado quién es Fiorella Retiz, por eso la plataforma “Magacín 247″ recordó una entrevista que le hizo a la exreportera donde confesó que todo lo que se propone en la vida lo cumple y que no descansa hasta lograrlo.

“Quiero sacar mi título para seguir especializándome y en un corto plazo llegar a la Federación, ese es mi sueño y lo voy a cumplir”, detalló.

“Gracias a Dios todo lo que me he propuesto en la vida lo he cumplido. Me he tomado mi tiempo, otras veces lo hago rápido, pero siempre lo he hecho. Esto es algo que tengo en mente y voy a llegar”, enfatizó para referido medio.

Asimismo, Fiorella Retiz, quien asumió aceptó su infidelidad con Aldo Miyashiro a través de un comunicado, contó cuáles son sus planes a futuro.

“Mi meta es llegar a ser la jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, no es quedarme en un programa de deportes, quiero llegar a la Federación. Recorrer el mundo, comunicar y tener a cargo un equipo de fútbol, sino es en la Federación, de repente Alianza Lima o Cristal, eso va más allá del hinchaje de uno”, reveló.

¿Qué pasó entre Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro?

La “urraca” Magaly Medina remeció la farándula al mostrar un ampay de Aldo Miyashiro con su exreportera de “La banda del chino” Fiorella Retiz. Ellos fueron captados dándose besos y abrazos en el departamento de Óscar del Portal.

El comentarista deportivo también fue captado pasando la noche con Fiorella Méndez, quien fue pareja de Pedro Loli.

TE PUEDE INTERESAR