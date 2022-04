Aldo Miyashiro asumió su responsabilidad y admitió que le fue infiel a Erika Villalobos con la reportera Fiorella Retiz, tal como informó el programa ‘Magaly TV La Firme’. Aunque el conductor de televisión pidió perdón a su esposa y a su familia, mencionó las circunstancias en que se dio el ampay.

“Lamento no ser perfecto, no poder comportarme como a veces quisiera”, sostuvo EN VIVO, tras agregar que dará un paso al costado de su programa ‘La Banda del Chino’, que se transmite por América TV.

“Estoy parado acá porque no quiero escapar de la situación, creo firmemente que he fallado, lo peor es que me he fallado a mí mismo y a los que más quiero”, comentó.

Fue allí que mencionó que no quiere justificarse en el hecho de que había consumido varias cantidades de alcohol con Fiorella Retiz, en la reunión en casa de Óscar del Portal, donde también estuvo Fiorella Méndez. Como e recuerda, en las imágenes de ‘Magaly TV La Firme’ se ve a la expareja de Pedro Loli comprar bebidas que se combinan habitualmente con pisco.

“Yo quería venir ayer (al programa) pero me sentía muy mal, he venido a asumir toda la responsabilidad, toda la culpa, sin pretexto, sin ni siquiera ponerle pretexto por la cantidad de alcohol que hemos consumidos ese día o por la euforia que sentí en ese momento”, sostuvo.

“Como digo, esa euforia, ese alcohol, sí, colaboraron con el hecho, pero al ser un hombre mayor con experiencia como yo, debí haber tomado otra decisión, mis malas decisiones me han puesto en esta situación”, sentenció.

