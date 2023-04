Tras ser acusado directamente por Lizbeth Domínguez, por haber aconsejado a Gabriela Rodríguez en su relación con un hombre casado, Aldo Miyashiro decidió pronunciarse antes que el escándalo siga creciendo.

Según comentó Aldo Miyashiro, todo se trataría de una mentira, ya que él no reconoce haber tenido esas conversaciones con su reportera Gabriela Rodríguez, quien le habría pedido consejos sobre su relación con un hombre casado.

“No he visto el programa porque estaba trabajando hasta muy tarde, no sé nada, pero vamos a revisar. No pueden asegurar que yo he dicho algo así con esa facilidad, después pensaremos si tomamos acciones legales”, de esta forma es como Aldo Miyashiro condenó las declaraciones de Lizbeth Domínguez, aclarando que podría llegar a líos legales.

