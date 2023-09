Aldo Miyashiro se presentó a la citación del Poder Judicial, luego que Fiorella Retiz pidiera medidas de protección a su favor tras recibir amenazas. Sin embargo, fue la conductora Magaly Medina quien reveló una peculiar información del actor peruano.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la popular ‘Urraca’ le consultó a la exreportera sobre si sabía que el escritor no había pasado el examen psicológico solicitado por las autoridades correspondientes.

Al respecto, Fiorella señaló que no podía responder esa pregunta porque “es un tema netamente legal y privado”, pero dejó en claro que ella sí ha pasado la prueba psicológica.

“Hay cosas que no se pueden decir y este es un tema que depende de él y no podría responder por él. Lo que sí yo te puedo decir es que yo sí pasé mi examen psicológico” , dijo Fiorella Retiz. “Esto es una cosa bajo apercibimiento, es decir que no puede dejar de hacerlo”, señaló Magaly, dejando entrever que ella tendría otro tipo de información.

