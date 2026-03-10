El esperado reencuentro de tres de las figuras más recordadas de una generación ya es una realidad. Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos vuelven a encontrarse frente a cámaras en “Mañana me caso”, una nueva producción que acaba de lanzar su primer teaser y que ya empieza a despertar gran expectativa entre el público.

El adelanto muestra apenas algunos fragmentos de la historia, pero deja entrever una trama cargada de tensión, secretos y emociones aún por revelarse. Este primer vistazo también marca el inicio de un proyecto que apuesta por el reencuentro de estas tres actrices, generando nostalgia entre los seguidores que las vieron crecer en la pantalla y que hoy celebran volver a verlas juntas.

Phillip Chu Joy, Miguel Zuloaga, Flavia Laos, Alessandra Fuller, Mayra Goñi, Sergio Delgado y Juan Pablo Ortiz juntos en colaboración para la película peruana "Mañana me caso", prevista para 2026. (Foto: Mañana me caso)

La historia original es de Miguel Zuloaga, quien además forma parte del equipo de producción junto a JP Ortiz, Sergio Delgado León y Phillip Chu Joy.

El elenco también reúne a destacadas figuras de la actuación como Vanessa Jerí, Joaquín de Orbegoso, Joaquín Escobar, Mayella Lloclla, Miguel Dávalos y la primera actriz Haydeé Cáceres, entre otros.

“Mañana me caso” es una producción de Quantico Film, LadoB Films y Arte y Escena.

Con este primer teaser, el proyecto empieza a revelar las primeras pistas de una historia que promete sorprender al público. Por ahora, solo hay una certeza: este reencuentro marca el inicio de algo grande… y pronto se descubrirá que nada es exactamente como parece