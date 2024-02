Alejandra Baigorria criticó a América Hoy luego de que el programa le diera una secuencia de infieles a Christian Domínguez. La empresaria considera que las malas acciones no deben ser premiadas.

“ No tenemos que normalizar, ahora es como: ‘Ay salgo a hacer entrevistas a infieles en la calle’. Dios! Eso me chocó durísimo, no, lo que está mal se castiga, por todos los lados, no defendiendo a una persona u otra. Las familias están sufriendo ”, manifestó la rubia.

En ese sentido, Baigorria considera que deben dejar de hablar de estos temas porque las familias de los involucrados son los más afectados.

Además, la también conductora de TV no puede creer que el cumbiambero le haya contado el amorío de Pamela Franco y Christian Cueva a la esposa del futbolista.

“ Considerando que es la madre de tu hija y hacer eso, te juro que parece una serie de Netflix. Estoy impactada, hasta donde puede llegar el ser humano para seguir con la mentira y tratar de salvarse, y aplastar a quien tenga que aplastar ”, agregó.

Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su compromiso

Alejandra Baigorria vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida cuando Said Palao le pidió matrimonio en una paradisiaca isla de Filipinas. Ambos llegaron a dicho lugar hace unos días para pasar unas vacaciones al lado de sus amigos.

La empresaria no sabía que su pareja iba a pedirle la mano, cuando de pronto el chico reality se arrodilla y le muestra la caja de un anillo, luego la sacó y le pidió que sea su esposa.

En los videos publicados en redes sociales, se observa que Alejandra está sorprendida y empieza a romper en llanto de la emoción, mientras abrazaba a su pareja y lo besaba.

“Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre”, “Nuestra historia. Nuestro amor. Nuestros tiempos. Te amo”, “Nunca sueltes mi mano. Te amo”, fueron algunas de las frases que compartió la rubia en su cuenta de Instagram.

