La modelo Alejandra Baigorria causó preocupación en Instagram tras hablar de su estado de salud por la operación de emergencia que tuvo el pasado fin de semana.

Inicialmente, la ‘gringa de Gamarra’ hizo una pregunta a Said Palao en las historias de Instagram: “¿Me amas?”. “Mucho amorcito”, respondió Said Palao.

En ese sentido, Alejandra Baigorria agradeció a su pareja por quererla y contó que este proceso era muy difícil para ella: “Gracias mi amor, hoy entré en un estado de mucha angustia y me sentí muy triste, tú sabes hoy no fue un buen día!!!”.

“Siento que esto no voy a poder soportarlo!! Gracias por estar aquí conmigo siempre sobre todo ahora que estoy así!!! Sé que es y será difícil para ti también”, se lee en la publicación de Alejandra Baigorria.

La empresaria explicó que a veces no puede dormir por las noches por el yeso: “Cuando no puedo dormir del dolor, incomodidad. Pero tengo mi compañía, mi apoyo (Said Palao)”.

