En el tercer episodio de ‘La academia’ de “Esto es guerra”, Said Palao decidió terminar con Alejandra Baigorria: “Eres muy celosa y eso de la desconfianza conmigo no es lo correcto, ya no siento lo mismo [...] Sí, quiero terminar contigo”, le dijo. Enfurecida, Alejandra lo lanzó a la piscina y se fue a llorar. De otro lado, Patricio y Luciana se dieron una oportunidad: “Lu, solo quiero decirte que sé que vales la pena, no soy tonto para no darme cuenta”. Sin embargo, Milett Figueroa despertó del coma.