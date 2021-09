Los presentadores del programa “Guerreros Puerto Rico”, Diane Ferrer y José Figueroa, tuvieron fuertes declaraciones contra los conductores de “Esto es Guerra”, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, a quienes tildaron de “Mumm-Ra” y “bufón”, respectivamente.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia... Y como eres loca, para las locas tenemos la medicina [una camisa de fuerza], no te preocupes que esto te va llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tu estás”, dijo Figueroa.

Ante las declaraciones del presentador puertorriqueño, los conductores peruanos respondieron con ironía; sin embargo, la ‘combatiente’ Alejandra Baigorria no lo tomó de la misma manera y respondió con todo.

“Voy a hablar y bien serio para el señor. Te voy a decir una cosa, eres un malcriado. Tú no te puedes referir así hacia una mujer, conozco mucha gente de Puerto Rico y los estás dejando como unos malcriados. Eres una persona baja y malcriada”, señaló Baigorria.

“La señorita del costado parece un maniquí, la voy a contratar para mi marca de ropa para que esté ahí como maniquí... Cuando les ganemos me voy a reír en tu cara. A mí si me pica y me duele que nos ataquen de esa manera”, agregó la integrante de “Esto es guerra”.

Por su parte, intentando poner paños fríos al asunto, Gian Piero Díaz que este intercambio de palabras es parte de la dinámica del enfrentamiento. “Esto es un ida y vuelta, si un responde es para que se la devuelvan y nosotros se la devolvemos, finalmente se hace algo divertido”, señaló.

