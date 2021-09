La conductora de “Esto Es Guerra”, Johanna San Miguel, le respondió al conductor de “Guerreros Puerto Rico”, luego de que este se dirigiera a ella con nombre y apellido.

Johanna San Miguel reconoció desconocer el nombre del conductor de “Guerreros Puerto Rico”, pero dijo que tampoco le interesa.

“¿Tú me estás hablando a mí? Me alegra que sepas mi nombre y apellido, yo no sé el tuyo y tampoco me importa, no me interesa por que no sé quién eres (...) A tu compañera no la dejas hablar. ¿Qué quieres ser, el protagonista del show? Me encanta que sepas mi nombre”.

Posteriormente, Johanna San Miguel sorprendió al llamarlo de una forma particular al conductor extranjero.

“Entonces mucho blah blah blah, ponme la fecha cabeza de desodorante. No te metas conmigo porque yo soy una loca horrible. Así que si me entero en qué hotel vas estar, ahí en la puerta voy a estar”.

Por su parte, Gian Piero Díaz le dijo “cabeza de dedo, cabeza de rodillo”.

TE PUEDE INTERESAR