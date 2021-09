Johanna San Miguel, conductora de ‘Esto Es Guerra’, hizo un mea culpa EN VIVO por no actuar rápidamente tras el accidente de Elías Montalvo en un reto de altura. “Yo hago un mea culpa por mi no acción. Normalmente, y los chicos me conocen, cuando algo sucede, cuando se golpean, o el mínimo raspón, yo voy corriendo y estoy con ellos”, agregó la actriz. | VIDEO: América TV