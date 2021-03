Alejandra Baigorria se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública tras ser acusada por Lorena Ángulo, una empresaria peruana, de copiar sus modelos de calzado hasta el nombre de su colección de botas: ‘Texanas’.

La emprendedora indicó en un informe de ‘Amor y Fuego’, que la popular ‘rubia de Gamarra’ la comenzó a seguir en su cuenta de Instagram y esto la emocionó ya que empezó a dar likes a su marca de zapatos. Luego de unas semanas, la empresaria se percató que habían copiado los modelos de su marca.

“Te copiaste de mí, y te copiaste la idea, sostuvo Ángulo muy molesta.

“Pasaron algunas semanas y sacó su colección ‘Texanas’ y me enteré porque varias clientas me taggeaban en su marca y nos decían que ella ya anteriormente se había copiado de otras marcas. Hasta sus propias sus seguidoras me decían que Ale siempre se copia”. añadió.

Ante la denuncia, Peluchín no pudo quedarse callado y comentó: “Hay una torpeza que no me lo explico, si te vas a copiar, no la sigas”.

“Si la sigues y le das me gusta y luego sacas sus modelos... Hay que ser un poco más listos para hacer la ‘criollada’, agregó entre risas.

Cabe indicar que la empresaria Stefania Garofalo también acusó a Alejandra Baigorria de comprarle un par de botines para copiar su diseño y hacerlo pasar como suyo en su próxima colección de calzado primavera-verano.

