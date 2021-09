¡EMOCIONADA! Said Palao sorprendió a su amada Alejandra Baigorria por su cumpleaños número 33 con una maleta Louis Vuitton de 11 mil soles.

Además el popular ‘Samurai’ también sorprendió a la ‘rubia de Gamarra’ con un velada romántica. Tras esto, Alejandra se pronuncio y dijo lo siguiente:

“A mí me encantan mis cumpleaños y él (Said) lo sabe, mi familia también, mis amigos también, así que la he pasado lindo entre sueño, cansancio y el avión, y levantarme y dormir dos horas. Contenta”, señaló para las cámaras de América Espectáculos.

“La verdad que lindo. Se pasó con el regalo, se pasó con todo y más de lo que es el regalo es el detalle, la forma y creo que la persona que lo prepara, lo piensa y busca lo que sabes que te va a gustar, lo más bonito”, añadió.

En esa línea, la rubia refirió: “no importa lo que sea el material, sino la intención, la forma, la sorpresa y cómo te lo hace... Creo que eso demuestra mucho de la persona. Estoy muy contenta con él y muy contenta por el día”.

TE PUEDE INTERESAR