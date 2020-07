Alejandra Baigorria afirmó estar cansada de los comentarios de Magaly Medina sobre su vida amorosa.

En declaraciones para América Espectáculos, la “rubia de Gamarra” aseguró que no necesita de un hombre para ser feliz.

“Estoy podrida de sus terapias y creo que uno como mujer más bien debería transmitir a todas las mujeres que no necesitamos depender de un hombre”, afirmó.

En ese sentido, Alejandra Baigorria dijo que es una mujer exitosa y que no cree tener mala suerte en el amor: “No es que haya mala suerte en el amor, no hay ni suerte ni mala suerte, simplemente si no te toca; no te toca. Y yo tengo, gracias a Dios y a mi esfuerzo, soy exitosa, en mi vida me puedo dar los lujos que a mí me da la gana, puedo viajar las veces que a mí me da la gana, puedo mantener a mi familia, puedo ser feliz con mi familia, para qué un hombre. O sea, si aparece, bacán, pero si no, no”.

No quiere terapia

La empresaria también reveló que en el pasado ha llevado terapia, pero que ahora no lo necesita: “Yo he llevado terapia y lo digo y más de una vez. Y no por el amor, sino porque todos los seres humanos tenemos algún problema ya sea emocional, sea de frustración, sea familiar. Todos tenemos, nadie nació perfecto”.

“Yo hoy en día te digo a ti y a todos: yo no necesito nada. Sí lo tuve, pero ahora soy la mujer que soy gracias a todos los golpes de la vida que tuve”, sentenció.

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González le responde a Fátima Segovia

Rodrigo González critica a Fátima Segovia por defender a su pareja- diario ojo