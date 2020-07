Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Alejandra Baigorria luego que esta la acusó de ganarse la vida “hablando mal de otra mujer”.

“Otra que está que habla por los poros pero de la decepción -para mí- es Alejandra Baigorria. Qué manera de ser picona, no puede tolerar que la hayan mandado a la zona de amigos”, dijo la periodista en “Magaly TV La firme”.

Según Magaly Medina, Alejandra Baigorria se habría sentido humillada al ser mandada a la ‘friendzone’ por George Forsyth.

“Se ha sentido dejada de lado, ‘cómo es posible que George Forsyth la haya despreciado públicamente, la haya mandado a la friendzone ante la opinión pública, ante la prensa, la haya dejado en ridículo cuando ella ya se sentía sentada en primera línea, al costado de él, ocupando el papel que ocupó Vanessa Terkes anteriormente’”.

La “urraca” también comentó que el que Alejandra Baigorria sea una mujer muy exitosa, no la hace estable emocionalmente: “Para ella los pantalones bien puestos no los ha tenido el novio que tenía, Arturo Caballero (...) para ella no tiene los pantalones bien puestos George Forsyth. Ella dice que el problema con ella es que es una mujer muy independiente, puede ser muy independiente económicamente, pero hay gente que es dependiente emocionalmente de otros, se pegan a un hombre o a una mujer como una lapa, más bien le quitan oxígeno al otro”.

En ese sentido, Magaly Medina pidió a la “rubia de Gamarra” que haga terapia: “Es cierto, eres una emprendedora (...) independiente económicamente eres, pero dependiente emocionalmente quién sabe. Lo que tienes que hacer, hija mía, es ir a una buena terapia, que alguien te diga en tu pelada cara por qué los hombres se alejan, incluso con sortija en mano, y no creo que sea precisamente porque tu independencia económica los ahuyente”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina se burla de Sigrid Bazán

Magaly se burla de Sigrid Bazán en su programa - OJO