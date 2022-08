Alejandra Baigorria: Janet Barboza piensa que es "peligrosa"

¡Aunque no lo creas! Como se sabe, Alejandra Baigorria está bajo la tormenta tras haber denunciado a su expareja Guty Carrera de haberla agredido psicológicamente.

Pues tras ello el popular 'Potro' ha difundido audios en los que Alejandra Baigorria habría rajado de algunas personas de su entorno, como su compañera de trabajo Jazmín Pinedo, quien no dudó en encararla en el programa en vivo.

Y ha sido este enfrentamiento lo que ha hecho que varios personajes de la farándula se manifiesten sobre lo visto, como lo ha hecho Janet Barboza a través de su perfil de Twitter: "Solo diré que @Espectaculos_L Alejandra Baigorria me parece una chica peligrosa, @jazminpinedo en cambio me parece honesta", escribió.

Janet Barboza finalmente envió este mensaje en Twitter, que haría clara alusión a Alejandra Baigorria: "Moraleja, desconfía SIEMPRE de quien se victimiza".

JAZMÍN PINEDO ENCARÓ A ALEJANDRA BAIGORRIA POR 'RAJAR' DE ELLA Y TUVIERON BRONCAZA EN VIVO

Tremendo. Jazmín Pinedo no se guardó nada y encaró con todo a la modelo Alejandra Baigorria en Espectáculos por supuestamente haber hablado mal de ella en audios. De frente y sin 'anestesia' la 'Chinita' fue con todo y la rubia no sabía qué hacer.

Alejandra Baigorria solo atinó a decir que la ‘supuesta’ conversación en la que habla mal de ella ocurrió quizá antes de su ingreso a ‘Espectáculos’ o en los primeros días de su nuevo trabajo cuando era ‘inexperta’.

Guty Carrera reveló ayer en ‘Al Aire’ la existencia de unos audios en los que Alejandra Baigorria habla pestes de Jazmín Pinedo y de sus compañeros de ‘Espectáculos’.

Casi con lágrimas en los ojos, Jazmín Pinedo confrontó a la 'Rubia de Gamarra' y dijo lo que habría hablado Alejandra Baigorria en los audios: “Es una pedante. Es una creída. Es la que me maltrata. Ella me envidia porque cuando estoy yo, la opaco en ‘Espectáculos’. Ella no es nada. ¿Por qué le dan cabida? ¿A quién le ganó? ¿Qué sabe que hizo para estar donde está?”, comentó Jazmín Pinedo. 'Ale' no sabía donde meter la cabeza.

"Tengo una memoria pésima. Yo no me voy a justificar, no voy a pretender que me creas. Es que yo no es que mienta, yo ni siquiera sé de qué audio estás hablando. No recuerdo haberme referido con un insulto hacia ti", le respondió Alejandra Baigorria a Jazmín Pinedo, quien no le creía nada.

"Cómo no puedes recordar si has hablado mal de mí. Has dicho cosas que no son ciertas. Si tú mientes en un audio que te refieres a mi persona, ¿cómo te voy a creer lo demás?", respondió indignada Jazmín Pinedo a Alejandra Baigorria

"Sigo pensando que Guty Carrera no es una persona normal. Así como Guty está mal, tú también estás mal. Me siento decepcionada de ti', añadió Jazmín Pinedo sobre Alejandra Baigorria.

