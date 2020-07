La integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria , quien recientemente se sometió a la extracción de sus óvulos para convertirse en madre en los próximos años, se animó a contar en el programa “En boca de todos”, un poco más de lo que fue este complicado pero emocionante momento para ella.

Y es que para la popular ‘Rubia de Gamarra’ no existen trabas para tener un hijo y mucho menos si no tiene una pareja actualmente. “La verdad me emociono un montón, uno nunca sabe, uno puede ser joven, pero no todos tenemos el mismo organismo. Recibí una estimulación, estuve varios días inyectándome hormonas, por eso estaba así nerviosa. Sacaron 17 óvulos y 16 estaban perfectos, entonces me sentí mejor”, señaló.

Asimismo, la excombatiente aseguró que su objetivo es que su testimonio sirva de ayuda para otras mujeres que de repente tienen miedo de realizarse este proceso. “Yo quiero que las mujeres sepan que no es un tema de tabú. Hay mujeres que piensan que por no conseguir una pareja, no podrán ser madres (...) Nadie te puede quitar los sueños que tienes”, agregó.

Por otra parte, Alejandra también fue consultada sobre las innumerables críticas que recibió por parte de la conductora Magaly Medina a causa del posible romance con George Forsyth. “Han habido muchos comentarios y críticas sin fundamento, que porque no tengo pareja tengo que ir a terapia, pero discúlpenme, no tener pareja no significa eso. Tienen la cabeza tan corta que dicen tonterías...”, manifestó.

Alejandra Baigorria le responde a Magaly Medina - OJO

