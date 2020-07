La presentadora de noticias Sigrid Bazán confirmó que sí usó la palabra ‘pobres’ para referirse a la Universidad Peruana del Norte (UPN). Como se recuerda, en Facebook se hizo viral un video donde la conocida columnista pregunta “¿qué es UNP?” y la tilda de ‘pobres'.

Según Sigrid, cuando dijo esa lamentable frase se refería a un sector de la familia Acuña que “no es tan adinerada como la otra”.

“Han difundido un video en el que se me escucha decir “pobres”, en referencia al ala de una familia que siendo dueña de una universidad no es tan adinerada como la otra. Entiendo que no es una expresión afortunada y lamento las interpretaciones malintencionadas que se están haciendo de esa frase. El video es claro; no he usado ese calificativo para referirme a los alumnos”, escribió en Twitter.

(1/4) Han difundido un video en el que se me escucha decir “pobres”, en referencia al ala de una familia que siendo dueña de una universidad no es tan adinerada como la otra. Entiendo que no es una expresión afortunada...

[ABRO HILO] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) July 13, 2020

Además, pidió disculpas a los alumnos que se hayan sentido ofendidos por este comentario.

“Rechazo ese tipo de afirmaciones pero pido disculpas a quien legítimamente se haya sentido ofendido por esa expresión. Aquí adjunto el video del conversatorio sobre los reclamos de los jóvenes universitarios que en todo momento plantean que las universidades dejen de lucrar con la educación, finalidad que siempre tuvo el conversatorio, pedir una educación justa y de acceso para todos y todas”.

