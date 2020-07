El vidente Reinaldo Dos Santos estuvo enlazado como de costumbre con el programa “En boca de todos”, donde se animó a comentar sobre distintas figuras de la farándula. Uno de los temas fue la reciente ruptura entre la integrante de “Esto es Guerra”, Ivana Yturbe, y Beto Da Silva.

Y es que el vidente aseguró que no le sorprendería que la modelo volviera con el futbolista, pues indica que siempre cae en lo mismo (regresar con sus exparejas) porque no le gusta estar mucho tiempo sola. “A ella no le gusta estar sola y menos estar sola en pandemia. Entonces ustedes la van a ver con esto de va y viene hasta octubre por lo menos. A ella no le gusta estar sola y es capaz de volver con esa persona para no sentirse mal”, manifestó el ‘Profeta de América'.

Recordemos que la popular ‘Princesita Inca’ volvió a seguirse en redes con el jugador de Alianza Lima tras su rompimiento y ambos aseguraron que “no sabían qué podía pasar en un futuro”, dando a entender que cabría la posibilidad de una reconciliación.

Ivana afirmó que no habló con Mario cuando estuvo con Da Silva. (En boca de todos / América)