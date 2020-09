Alejandra Baigorria hace caso omiso a las especulaciones sobre un posible acercamiento entre Said Palao y su ex Macarena Vélez. Y es que la empresaria viene tomando con total madurez su relación con el combatiente y no duda en publicar en sus redes sociales lo bien que se encuentran.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Rubia de Gamarra’ publicó unas historias en una casa de campo alejada de la ciudad, donde estaría pasando el fin de semana con sus amigos y con el ‘Samurai’. Al parecer, el chico reality la estaría ayudando en el lanzamiento de sus nuevas prendas de ropa.

Said y Alejandra aprovecharon la oportunidad para realizar divertidos clips donde se aprecia la gran química que tienen y lo bien que la pasan juntos. Recordemos que ambos hicieron públicas sus “saliditas” en el mes de julio, y hasta la fecha el amor parece estar creciendo viento en popa.

