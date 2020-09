La exintegrante de “Esto es Guerra”, Macarena Vélez, se encuentra celebrando su cumpleaños número 27. Y es que como para no perder la costumbre, la modelo utilizó sus redes sociales para publicar los distintos regalos que ha recibido por parte de marcas, seguidores, amigos y familiares.

El portal web de espectáculos “Instarándula” fue el encargado de poner en evidencia un curioso detalle que sorprendió a propios y extraños. La expareja de la popular ‘mujer increíble’, Said Palao, se habría hecho presente con un ‘me gusta’ en la publicación de la excombatiente.

“Pese a no seguirla, Said Palao decide regalarle un LIKE a su ex Macarena en el día de su cumpleaños. ¿Alejandra sabrá de este afectuoso detalle?”, escribieron.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención de los usuarios es que como se sabe, desde que Said terminó su relación con Macarena ambos dejaron de seguirse en todas las redes sociales. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué dirá Alejandra Baigorria de todo esto?

TE PUEDE INTERESAR