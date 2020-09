La historia de amor entre Karla Tarazona y su novio Rafael Fernández al parecer sigue siendo opacada. Y es que la expareja del empresario, Paola Félix, más conocida en las redes sociales como “La mortificada”, decidió contar su verdad frente a las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

“Yo de verdad estoy un poco nerviosa porque lo mío no es el tema de la televisión, no quiero hacerme famosa ni nada de eso. Si acepté el reportaje y hoy estar aquí es porque quiero terminar con lo que están diciendo de mi y porque fueron el único programa que vino a pedir mi verdad”, comenzó diciendo antes de emitirse el informe respectivo.

La bloggera aprovechó su momento para mostrar con fechas y detalles cuándo habría sido el término de su relación con el nuevo galán de la conductora. “Tienen mi bendición, que se casen, que sean felices, que tengan a su hijita. Dicen que quieren una hijita los dos, yo creo que ella quiere asegurar su otra manutención”, manifestó entre risas.

“La señora Tarazona siempre me ha hecho quedar como la ex despechada. No sé si seré la tercera en discordia (...) Nosotros tuvimos contacto como pareja hasta el 9 de agosto, él vino por mi cumpleaños, luego yo me he ido a su casa hasta el día siguiente”, agregó.

Paola Félix no le teme al qué dirán y aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Karla Tarazona. “Si vas a hablar de mi, di las cosas como son, eso es lo que me mortifica (...) Yo soy una chica criada diferente a la señora, soy una chica de mi casa, tengo estudios universitarios (...) Sé por buenas fuentes que no la quieren para nada y que no es verdad que tiene cercanía con la familia de él”, expresó.

Paola "La mortificada" sobre nuevo galán de Karla Tarazona - Ojo