La modelo Alejandra Baigorria y su pareja, Said Palao, fueron entrevistados en “Estás en todas”, donde les preguntaron qué sueños querían cumplir como pareja.

“Hay varios, pero creo que viajar por el mundo”, respondió Alejandra Baigorria. Said Palao coincidió, aunque la ‘rubia de Gamarra’ interrumpió para hablar de su sueño de ser madre.

“Pero ahí faltaba un par (de sueños) [...] Te voy a poner, mira este, mira el segundo: un Saidcito pues, también”, dijo Alejandra Baigorria.

Y pese a que Said Palao ya tiene una hija, Alejandra Baigorria explicó que quieren viajar antes de convertirse en padres: “Es que hemos dicho que primero queremos viajar por el mundo, porque obviamente cuando tienes un hijo ya es complicado, y luego ver ¿no?”.

Por su parte, Said Palao dio una curiosa respuesta: “Es que las fans quieren todo rápido, todo es un proceso. La pandemia creo que es (...) le echo la culpa a la pandemia”.

“Lo que yo he dicho es abierto, o sea, yo voy a ser mamá sola o con pareja, eso está claro, pero él también quiere su Saidcito”, aclaró la empresaria.

No obstante, Said Palao reiteró que no es el momento: ”Creo que quiero, pero todo en su momento. La gente quiere ahorita, no”.

Fuente: América Televisión

