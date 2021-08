“Esto es guerra” anunció que un grupo de sus participantes viajarán a México para representar a Perú en “Guerreros 2021″, reality de Televisa.

A propósito, “Guerreros 2021″ preguntó a sus competidores sobre el reto México vs. Perú. Uno de los que no se guardó nada fue Luis ‘Potro’ Caballero.

El competir admitió que no ha visto programas de “Esto es guerra”, pero sí pudo ver algunos videos de los juegos y de los participantes peruanos, a quienes calificó como un “sembradío increíble de esteroides”.

“Yo no he tenido la fortuna de ver Esto es Guerra Perú, he visto como algunos highlights y cosas de juegos que tienen, lo único que he visto es que ahí hay un sembradío increíble de esteroides, todos están fuertísimos”, señaló ‘El Potro’.

“Eso va a ser una parte relevante para la competencia de aquí porque ahí no son tan fuertes, aquí son muy ágiles, cosa que en Perú no tengo ni idea. Nicola (Porcella) ha dicho que aquí están los mejores y van a venir los de Perú a comprobar que es cierto lo que se está hablando”, explicó el competidor mexicano.

Mira el video desde el minuto 4

