La conductora de televisión, Laura Bozzo, rompió su silencio este viernes 13 de agosto, la polémica estrella de Televisa brindó declaraciones a ‘ATV Noticias’ tras permanecer oculta.

“No, no sé de donde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. ¡Yo no tengo nada que hablar!”, indicó la popular ‘Abogada de los pobres’.

Según información judicial, Bozzo habría vendido de manera indebida un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que había dejado en garantía.

La controversial rubia deberá ingresar a un reclusorio llamado Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Allí podría estar entre tres y nueve años encarcelada.

De acuerdo a medios internacionales, Bozzo estaría en un conocido hotel de Ciudad de México trabajando en su defensa antes de que se cumplan las 48 horas que le concedieron para pronunciarse formalmente.

