¡Fuerte y claro! Alejandra Baigorria decidió responderle a los detractores que siempre la critican por expresar sus deseos de convertirse en madre y casarse. Y es que muchos usuarios aseguran que la empresaria estaría “presionando” a su pareja Said Palao para que forma parte de estos proyectos personales.

“Me dicen que soy una obsesiva, una intensa, que lo grabo todo el tiempo, y si no lo grabo entonces estamos peleados. Yo hago las cosas cuando me provocan. Si me provoca lo grabo sino, no lo hago. No me voy a regir a lo que diga la gente”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Rubia de Gamarra’ contó que su sueño de convertirse en madre aún sigue vigente y que incluso el popular ‘Samurai’ apoya esta decisión.

“Me critican que porque quiero se mamá, quiero casarme... Creo que estaría loca si dijera que eso fuera algo malo. Es mi sueño, es mi deseo. Tengo 32 años y hasta el día de hoy creo que he hecho las cosas correctas en mi vida (...) A mi edad a la mayoría de mujeres les aflora el sentimiento de ser madre. Todo el mundo sabe que hace 8 años yo me siento preparada para ser madre. Mi meta es trabajar para construir mi hogar, mi familia”, agregó.

“Quiero que sea con la persona indicada y si no hay persona indicada, para eso congelé mis óvulos... Said está complemente de acuerdo y feliz con los anhelos que yo tengo. Se dará en el momento que tenga que darse”, finalizó diciendo para las cámaras de América Espectáculos.

