La periodista Magaly Medina le respondió a Alejandra Baigorria luego de que la modelo dijera estar cansada de la prensa por su fama de “inestable”.

En ese sentido, dijo que Alejandra Baigorria se arañada cuando ha sido ella misma quien siempre ha dado a conocer que quiere tener un hijo y constantemente juega a la casita con sus parejas.

“Si queremos traer al mundo un hijo solas, está bien, pero ella tiene un historial de que siempre ha querido formar una familia con cada novio que tiene y con cada novio hace los planes, quiere jugar a la casita. Entonces eso sí es un problema”.

Además, Magaly Medina fue muy dura al decirle. “Y no es un estigma, no, el sello te lo has puesto tu por ser una persona que tan poco te valorabas en un principio, que siempre eran los hombres los que hacían desastres contigo y tu lo soportabas y tolearbas. Y tú insistías y siempre sale el tema de la maternidad, del matrimonio”.

Finalmente, agregó: “Para que te complicas con esos temas, no seas tóxica. El día que quieras tener un hijo, tenlo, es tu derecho. Y los estigma te lo pones tú”.

