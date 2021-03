¿Se declaran la guerra? Una vez más, Tomate Barraza y su exesposa Vanessa López protagonizan un escándalo luego de que ella lo denunciara públicamente por no pasar la pensión de alimentos para su hija.

Según Vanessa López, Tomate Barraza no le pasaría este dinero porque ella estaría conociéndose con otros chicos, hecho que celaría al salsero.

Incluso, Vanessa López contó una experiencia con Tomate Barraza. “Sí hubo problemas y sí se bajó del carro y sí me metió el carro, su mamá bajó del carro a agarrarlo y le dijo si tu no eras con ella, deja que ella haga sus cosas y su vida y Carlos no decía ni sí ni no, solo daba vueltas en la pista”.

“Todo lo que te has podido imaginar en un hombre, él me los ha hecho. Carlos ni siquiera códigos tiene, no tiene nada”, agregó.

Por su parte, Tomate Barraza asegura que no tiene celos, sino que no tiene recursos económicos para pasar la pensión de alimentos. “No es que no quiera cumplir la manutención, eso sería un crímen, solo que en este momento no cuento con él dinero para poder hacerlo”.

“Vanessa es libre de hacer con su vida lo que ella mejor le parezca, yo la respeto porque es la madre de mi hija y esto sería bastante desagradable, cosa que no comparto con nadie. Este es un tema netamente económico”, finalizó.

