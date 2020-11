Alejandra Baigorria se mostró solidaria con el drama que viven las mujeres violentadas y se refirió al caso específico de nuestra compatriota Stephanie Valenzuela, quien fue agredida violentamente por su pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez.

“Yo en su momento denuncié (caso de violencia), creo que es algo que tienen que hacer todas las mujeres, a veces muchas mujeres callan por miedo o vergüenza, lo digo porque yo también lo pasé. Me parece muy bien que Stephanie haya denunciado y que vaya hasta el final; así él pueda mover las influencias o el dinero por tratarse de una persona conocida en México (...) Las mujeres tenemos que ser un ejemplo, es decir, así estés con un actor de Televisa o quién sea, se debe denunciar. Nadie tiene derecho a levantarte la mano, eso no se debe permitir. Me solidarizo con ella, porque lo que le ha pasado es traumático, que afectar en su vida psicológica, va tener que ser fuerte y llevar una terapia”, declaró Ale en conferencia de prensa virtual.

Demanda contra Guty

La integrante de Esto Es Guerra adelantó que pronto habrá novedades sobre la denuncia que le entabló a Guty Carrera por violencia familiar en modalidad de violencia física y psicológica cuando eran enamorados.

“Seguramente pronto van a tener noticias sobre eso porque no ha acabado aún, yo soy una mujer que va a seguir hasta el final (...) eso sigue, no ha acabado, no voy a decir nada porque las cosas se ven con hechos”, comentó.

Por último, invitó a todos sus seguidores a no perderse la semifinal de EEG, ya que serán un programa de infarto.

Alejandra Baigorria y Said Palao, la pareja de moda de EEG contaron cómo se encuentran a pocas horas de ser protagonistas de la gran Semifinal de EEG. Y es que mañana lunes, 09 de octubre, a las 6: 50 de la tarde, una vez más la televisión nacional quedará paralizada para vivir un encuentro entre los equipos más históricos: Guerreros y Combatientes.

