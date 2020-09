La integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria, se encuentra muy afectada por el complicado momento que atraviesa, tras el terrible accidente que sufrió su madre Verónica Alcalá, motivo por el cual se encuentra internada de emergencia en una clínica local. Según manifiesta la combatiente, el estado de salud de su mamá es muy crítico.

“Muchos están preocupados y me están escribiendo, pero lo único que puedo decirles es que estoy siendo lo más fuerte que puedo. Mi mamá está muy delicada, se le han presentado más problemas en su diagnóstico. Son días difíciles, pero tengo mucha fe”, manifestó la ’rubia de Gamarra’ a través de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la también empresaria decidió dedicarle un extenso mensaje a su madre mediante sus redes sociales, acompañado de una fotografía cuando ella era tan solo una bebé.

“Madre es madre... con todos tus defectos, eres la mejor. Todo lo emprendedora lo aprendí de ti. Conocí Gamarra desde chiquita por ti, soy una mujer fuerte por ti. Me siento orgullosa de tener una madre como tú, a pesar de nuestras peleas, tú eres mi MAMÁ, la mujer que me dio la vida, que me cuido y me enseñó a ser una mujer independiente y luchadora”, expresó.

“Sabes que si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré, por ustedes TODO. Tengo mucha fe que saldrás de esto y volveremos a caminar Gamarra como antes, y que serás la mejor abuela para mis hijos como tú querías. Que me verás triunfar como tú siempre me lo decías y que seré la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga, la mejor mujer, la mejor madre, porque tú me lo enseñaste así”