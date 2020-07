Alejandra Baigorria fue consultada sobre su posible incursión en la política después de ser relacionada con el alcalde de La Victoria, George Forsyth. La participante de ‘Esto es Guerra’ mencionó que ha recibido varias propuestas de partidos políticos.

“Sí, he tenido varias propuestas antes, ahora no, pero sentía que no era el momento. Siento que uno tiene que preparase, por ahora estoy bien así. En ningún momento dije querer ser alcaldesa de La Victoria, menos teniendo un súper alcalde (George Forsyth)”, dijo la ‘gringa de Gamarra’ a América Espectáculos.

Alejandra Baigorria consideró que para entrar al campo de la política hay que tener preparación mental y profesional para asumir una responsabilidad tan grande.

“Hay que estar mentalmente preparado porque el bullying va a ser muy fuerte, esa gente que chanca es duro. Tienes que estar preparado intelectualmente y psicólogicamente. Además, tienes que quererlo hacer. Y ahora no está en mis planes, estoy creciendo con mi empresa de ropa, tengo mucho más proyectos y estoy enfocada en otra cosa”, mencionó.

Alejandra Baigorria sostuvo que si George Forsyth se presenta a las elecciones presidenciales tiene su “voto de fe” porque “es joven, inteligente y tiene estudios, además, sabe lo que la gente quiere, está en la cancha”.

“Sabe lo que quiere el pueblo, el de abajo porque está allí, en el problema. Y para resolver los problemas hay que resolverlos desde la raíz. Creo que es un punto a favor. Pero habría que ver qué otros candidatos hay”, concluyó.

Alejandra Baigorria reveló que le propusieron incursionar en política. (América Espectáculos)

