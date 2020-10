Luego que la empresaria Estefanía Garófalo denunció que Alejandra Baigorria había copiado el modelo de zapatillas de su marca Yajma Desing, Said Palao se echó la culpa pero amenazó a este pequeño negocio.

El programa “Amor y fuego” presentó chats de Said Palao con la persona que denunció a la “rubia de Gamarra”. En estos, el participante de “Esto es guerra” admitió que hizo su modelo de zapatillas “con referencia” al modelo de Garófalo; asimismo, se excusó diciendo que no hay delito pues el diseño no está patentado en Indecopi.

“Sin que hayan indagado un poco antes de haber juzgado a Alejandra, ella no ha sacado ni copiado tu modelo, menos los está vendiendo al por mayor con su marca. Te cuento un poco: el modelo lo hice yo; sí, con referencia de tu modelo que está lindo, que también he visto que tu modelo es referencia de marcas chéveres extranjeras, que me parece ‘paja’ que una marca peruana nueva, emprendedora las haga, pero para acreditarte un diseño y modelo en específico tiene que ser patentado por Indecopi”, escribió Said Palao.

“Estás involucrando a Alejandra en esto cuando no tiene ella nada que ver, no las ha hecho y tampoco ella las vende con su marca y eso es difamación en todo indagabas y veía que lo publicado lo hice yo”, agregó.

En la siguiente parte, Said Palao amenazó a la marca emprendedora: “Todo esto se solucionaba con escribir y preguntar a la persona ya que lo ha hecho público y se está metiendo con la persona equivocada, va a tener que demostrar todo lo que ha dicho de ella adjudicándole...”.

Pero eso no fue todo, y es que pese a admitir que copió el diseño porque es “bonito”, Said Palao se mofó diciendo que estos eran de mala calidad: “Engañar al consumidor está mal. Examine los botines, son lindos, pero de mala calidad. Espero puedan rectificarse con lo que han dicho de Alejandra porque ya está tomando las vías legales por difamación”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Tula Rodríguez se pronuncia tras muerte de Javier Carmona

Tula Rodríguez rompe su silencio - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR