Alejandra Baigorria utilizó una vez más sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que esperen con calma los resultados oficiales de las Elecciones generales 2021. Asimismo, la chica reality se mostró en contra de las amenazas de los simpatizantes de Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Instagram, la “gringa de Gamarra” también opinó sobre el pedido de nulidad de Fuerza Popular.

“Como una persona que tiene muchos seguidores, no puedo quedarme callada ante tanta cosa fea que veo en mi país. (…) En realidad yo quiero hacer un llamado de paz a la gente, a la tranquilidad, a esperar. Esto es un proceso y las autoridades saben por qué lo hacen. Si ha habido fraude, pues se está revisando. No presionemos del otro lado, del partido de Perú Libre. No presionen diciendo que van a salir a las calles”, indicó

Bajo esa línea, sobre las actas impugnadas por Perú Libre, añadió: “Fueron actas impugnadas de manera incorrecta, entonces el partido de Keiko Fujimori está en todo su derecho de pedir revisión o nulidad de lo que ella y su equipo considere, al igual que Pedro Castillo también lo hizo o lo puede hacer. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que respetar, esperar y exigir que las cosas se hagan de forma correcta y transparente”.

Por último, pidió calma en las protestas: “Una marcha en paz frente a una entidad pidiéndole que las cosas de forma transparente, no está mal. Lo que está mal es pasar a amenazar, a amedrentar, a incitar al odio, a incitar a la pelea. Pueden haber muertes, heridos. Por favor, no lleguemos a esto. El país va a retroceder de esta manera, por favor”, sentenció.

