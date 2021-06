Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a la polémica publicación que realizó Alejandra Baigorria, donde pedía a las Fuerzas Armadas que ponga “orden” tras los resultados de las Elecciones generales 2021.

La “Urraca” le aconsejó a la “gringa de Gamarra” que debe tener mucho cuidado con sus opiniones en redes sociales.

“Es cierto que a Alejandra Baigorria nadie le va a hacer caso, su opinión no es nada importante, tampoco es una líder que convoque multitudes, ¿no? O sea, a ella yo no la acompañaría ni acá a la esquina si ella me convoca, pero son llamados “influencers” , comenzó diciendo Magaly.

“Cuando tengamos que dar una opinión en redes sociales que ahora está tan polarizada la opinión ahí, debemos tener mucho cuidado. No hay que ser calabacita para decir cualquier cosa”, añadió.

Vale recordar que la chica reality, Alejandra Baigorria, utilizó sus redes sociales para aclarar que no incitó en ningún momento a un golpe de estado. La “gringa de Gamarra” indicó que solo convocó a una manifestación pacifica para defender el voto de Keiko Fujimori.

A través de su cuenta de Instagram, la también influencer decidió responder a los serios cuestionamientos que viene recibiendo debido a su publicación en horas de la mañana.

“Chicos, está circulando un tema de que yo estoy convocando a un golpe de estado por un Flyer que ha estado corriendo por varias redes sociales no solamente por la mía, convocando a una marcha en paz, pacífica, para darle el respaldo a las Fuerzas Armadas para que puedan mantener el orden en estas elecciones que están bastantes movidas”, indicó en sus historias.

