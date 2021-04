Alejandra Baigorria regresó a “Esto es guerra” entre los aplausos de los ‘Combatientes’ y los ‘Guerreros’ tras varios días alejada del espacio juvenil.

La empresaria y novia de Said Palao se mostró agradecida por el recibimiento y reveló que actualmente no se encuentra bien de salud.

“Extrañe mucho estar en el programa, no paso por un buen momento de salud, pero siento que esto es mi motivación, porque he estado decaída y deprimida, pues esta es una enfermedad hereditaria. Me limita en el tema deportivo, en las ganas, pero el estar acá me ayuda a superar todos esos problemas”, expresó Baigorria muy emocionada.

Por otro lado, la competidora confesó que, si bien tiene buenos momentos en el equipo de los ‘Guerreros’, no olvida que ella es ‘Combatiente’, ya que fue el programa “Combate” donde se inició.

“Yo los quiero y adoro a los dos equipos. A veces me da mis locuras y quiero estar de un lado o en el otro”, precisó.

Cabe mencionar que Mario Hart y Karen Dejo también han regresado al programa de América TV para dar inicio a una competencia entre ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’.

Alejandra Baigorria regresó a EEG

