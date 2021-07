Durante los últimos 9 años, Alejandra Guzmán se ha sometido a 40 cirugías con las que le han removido los polímeros que se alojaron en sus glúteos, luego de que se sometió a un aumento en 2012. La artista hizo esta revelación en una entrevista con el conductor Yordi Rosado en YouTube.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se ponía negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara”, relató.

Según la cantante, los implantes de glúteos le causaron mucho dolor que la llevaron a la sala de operaciones. Incluso, tuvo que firmar un documento en el que autorizaba que hicieran “experimentos” para intentar salvarle la vida.

“Estuve internada seis meses en el hospital con un sistema que te empieza de sacar más de piel por dentro (...) Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica que wow, soy la VIP de ahí. Ya no me siento mal. Siento que ya no tengo nada porque me han rebanado una tras otra. Amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, agregó.

La mamá de Frida Sofía reveló que actualmente le siguen extrayendo del cuerpo la sustancia. “Todavía me siguen sacando, pero la última vez me sacaron de un lado de ‘acá’. Pero aún así yo sigo cantando”, dijo.

“Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, añadió.

