Alejandro Pino, más conocido en el mundo de la farándula como ‘El Chocolatito’, estuvo como invitado especial en el programa de Magaly Medina, donde se mostró bastante indignado con Adolfo Aguilar, quien recientemente reveló que tuvo un corto romance con el conocido tiktoker.

Y es que el influencer siente que con su declaración, el conductor vulneró la privacidad de su sexualidad. “Siento decepción, siento que fue una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi privacidad. Me siento muy traicionado, el tema de salir del clóset por presión mediática, yo creo que nadie tiene por qué pasar por eso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el también bailarín señaló que quedó con Adolfo en no comentar nada al respecto por respeto a la privacidad de cada uno. Sin embargo, siente que está lucrando con esta revelación.

“Cuando se dio todo esto, tuvimos una conversación y básicamente le dije que de mi vida privada yo no quiero que la comente, porque yo no la estoy comentando. Él lo respetó en su momento, pero ahora sale esto, y yo digo ¿Dónde está la amistad, la confianza que le tenía como persona? Él cayó muy bajo y eso me sienta muy mal”, finalizó diciendo bastante sentido.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO