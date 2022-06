Alondra García Miró reapareció para pronunciarse sobre el fin de su relación sentimental con el excapitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero. Como se sabe, la ‘Ojiverde’ mantuvo silencio luego de que el hijo de Doña ‘Peta’ rompiera si silencio.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a la modelo en plena calle y no dudaron en preguntarle por el ‘Depredador’.

“Mucha gente preocupada por ti, por la relación tan bonita que tenías con Paolo Guerrero... o tienes no sé”, le cuestionaron a ‘Alito’.

“¿Estaban preocupados por mi?”, se le escucha decir a la engreída de ‘Doña Peta’.

Paolo Guerrero responde si terminó su relación con Alondra

Hace unos días, Paolo Guerrero le escribió a Rodrigo González para aclarar que no tiene ninguna relación con la dominicana Nicole Pérez y aprovechó para hablar de Alondra.

“(Me dijo que) Quien sufre con esto, quien la pasa mal con esto es su familia, por este tipo de cosas que salen en la televisión (...) Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”, fue el mensaje de Paolo.

TE PUEDE INTERESAR