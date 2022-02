¡Fuerte y claro! Alejandro Pino, más conocido en el mundo de la farándula como ‘El Chocolatito’, decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre el presunto romance que habría tenido con Adolfo Aguilar, quien hace algunas semanas atrás dejó entrever que habría tenido un “acercamiento especial” con el tiktoker.

Recordemos que este rumor se volvió cada vez más fuerte, cuando salieron a la luz algunas fotografías del ciudadano venezolano cuidando a los perros del actor, motivo por el que el extranjero estaría más que harto respecto a este tema.

“A ver, dejemos algo en claro. Bueno, yo no sé qué tantas veces se tiene que repetir para que un programa de televisión (Amor y fuego) deje de crearse novelas y fantasías. Yo no estoy con ningún Adolfo Aguilar, ni estuve”, comenzó escribiendo el ‘Chocolatito’ en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Alejandro Pino aseguró que los programas de espectáculos quieren generar rating inventándole un romance con Adolfo Aguilar. “Se entiende que dicho programa sea amarillista, y el morbo que le venden a uds. como audiencia les funciona para tener rating”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el tiktoker aseguró que Adolfo Aguilar no sería su tipo ideal de hombre como pareja. “¿Qué quieren ganar y seguir escarbando un tema que ya está más que claro? Superen el tema y dejen de inventar o imaginar falsas situaciones. No sean morbosos, este colágeno no se lo doy a cualquiera”, finalizó diciendo.

