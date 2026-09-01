El creador de contenido número uno de Latinoamérica y una de las figuras más importantes de YouTube llega a nuestro país. Alejo Igoa, reconocido por su original y divertida manera de conectar con el público a través de contenidos para toda la familia, llegará a Lima con un espectáculo sin precedentes. La cita será el próximo domingo 15 de noviembre en Costa 21. La preventa de entradas a través de Teleticket se inicia este sábado 5 y domingo 6 de septiembre a las 11:00 am con tarjetas Interbank y hasta un 15 % de descuento.

Alejo Igoa es un reconocido creador de contenido argentino que ha conquistado a millones de seguidores en YouTube y redes sociales gracias a sus retos, bromas, desafíos y videos de entretenimiento. Con un estilo dinámico, creativo y cercano, se ha convertido en uno de los influencers más populares de Latinoamérica, construyendo una enorme comunidad digital y posicionándose como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de creadores de contenido.

El espectáculo que presentará en Perú será netamente familiar, con divertidos retos y dinámicas en los que grandes y pequeños podrán participar, jugar y disfrutar. El show estará acompañado de un impresionante despliegue de luces, sonido y efectos especiales que envolverán al público en una experiencia cargada de energía, diversión y mucha magia.

Igoa ha expresado su felicidad por llegar a suelo peruano y reencontrarse con la gran legión de seguidores que tiene en nuestro país. El creador promete un espectáculo en el que trasladará al escenario la misma energía y creatividad que lo han convertido en un fenómeno de las plataformas digitales. Sus dinámicas, juegos y ocurrencias serán protagonistas de una jornada pensada para disfrutar en familia.

La cita es el domingo 15 de noviembre en Costa 21. La preventa de entradas será este sábado 5 de septiembre y domingo 06 de setiembre a través de Teleticket, pagando con tarjetas Interbank y accediendo a un descuento de hasta 15 %.

Prepárate para vivir una experiencia única, llena de diversión, magia y sorpresas junto a Alejo Igoa, el gran fenómeno de YouTube que llega a Lima para conquistar a toda la familia.