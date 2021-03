Aleska Zambrano no se guardó nada y despotricó contra Said Palao al enterarse que se fue de viaje por su cumpleaños con Alejandra Baigorria y no le avisó.

La madre de la hija de Said Palao indicó que debería decirle por si pasa alguna emergencia. “Por un lado me sorprende, por otro no, igual cada quien hace lo que mejor le parezca Lo que me parece raro es que no me haya avisado, porque obvio me tenía que comentar aunque sea. Imagínate una emergencia y yo sigo pensando que sigue en Perú, me entiendes”.

Además, dijo que Said Palao le habría hecho creer a su hija que el sábado que pasó fue su cumpleaños, pues ya habría tenido planeado viajar con Alejandra Baigorria.

“Encima hoy su cumpleaños y yo asumí totalmente que iba a estar con ella (su hija) hoy día, le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó Happy Birthday. Si no estuvo para el cumpleaños de ella, nada más me puede sorprender”.

Finalmente, Aleska Zambrano contó un tema privado y es que resulta que hasta ahora Said Palao le sacaría en cara que hace años no le dejó pasar su cumpleaños con su hija.

“Sabes qué es lo peor, cuando mi bebé tenía dos años, yo me fui de viaje con ella en Semana Santa y justo cayó también el cumpleaños de él y me hizo un escándalo que hasta hoy me saca en cara, que cómo no pude dejarlo pasar su cumpleaños con su hija y ahora se va sin decir nada, osea no sé que pensar”.

