Jonatan Rojas se refirió a su actual relación con Christian Domínguez tras la polémica desatada por el nuevo grupo que formó Ángelo Fukuy. “Mi vínculo ya no es el mismo a raíz de los que pasó [¿ya no eres su amigo?] ya no tengo la comunicación que teníamos antes. Nosotros teníamos un grupal de WhatsApp, yo me retiré y la relación no es la misma”, dijo a Mujeres al Mando. | VIDEO: Latina TV