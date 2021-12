Aleska Zambrano, la expareja de Said Palao, jugó una pesada broma a sus amigos en el Día de los Inocentes. La influencer les hizo creer que estaba embarazada al publicar una ecografía de sus riñones.

Según contó Aleska Zambrano en Instagram Stories, la madre de la hija de Said Palao envió dicha ecografía a todos sus amigos; quienes creyeron que estaba esperando su segundo bebé y hasta la felicitaron.

“Les mandé mi ecografía del riñón a todos mis amigos por interno y les dije que soy team Greicy, pero en realidad tengo cálculos jajajajajaj estoy recibiendo demasiados insultos, perdón los quiero mucho”, escribió Aleska Zambrano en Instagram Stories.

Foto: Instagram Aleska Zambrano

La ex de Said Palao confesó que muchos amigos la ‘cuadraron’ por realizar esta broma: “Hasta me han llamado por teléfono a decirme “recon**”.

Y es que la ecografía era completamente real, ya que se lee el nombre de la clínica y el nombre de Aleska, solo que se trataba de una ecofrafía de riñones: “Lo peor es que sí parece... tapé “riñón””.

Foto: Instagram Aleska Zambrano

