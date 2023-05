Camila Escribens se coronó como la nueva representante de Perú en el Miss Universo 2023. La concursante buscará perfilarse como una de las favoritas para llevarse la corona y ser la máxima soberana de la belleza mundial. Sin embargo, no todo será color de rosa porque probablemente tendrá que lidiar con inconvenientes, pues se ha dado a conocer que, en años anteriores, algunas peruanas han pasado momentos difíciles en la competencia. Por ello, aquí haremos un breve recuento de ellas.

Alessia Rovegno

Alessia Rovegno hizo su primera aparición en la fase preliminar del Miss Universo 2022 el día 11 de enero. La concursante deleitó al mundo con su traje de noche y de baño. Sin embargo, miles de cibernautas se percataron de algo inusual.

El vestido creado por Beto Pinedo estaban diseñados para que las alas se abrieran solas, pero la peruana tuvo que hacerlo con sus propias manos.

“Todo lo que pasa en el show... ustedes solo ven lo de afuera, pero dentro del show pasan tantas cosas, hay mucho movimiento. Es todo muy bonito y divertido, pero te pueden pasar cosas inesperadas. A mí me pasó de todo, las alas se me rompieron y estábamos en correteos, pero el traje típico me encantó. Lo hizo Beto Pinedo, es espectacular”, confesó Rovegno en plena transmisión en vivo.

El certamen del 18 de mayo determinará quién será la sucesora de Alessia Rovegno como Miss Perú 2023. (Foto: JOEL ALONZO / @PHOTO.GEC)

Janick Maceta

En los últimos años, Janick Maceta ha sido la participante que ha llegado más lejos en el Miss Universo, quedándose con el segundo puesto en el año 2021.

Aunque la modelo brilló en esta competencia, no todo salió como esperaba y vivió una odisea en el certamen de belleza. Tras su participación, Janick reveló que cuando se preparaba para la pasarela, nadie quiso ayudarle a vestirse.

“Estaba ya a punto de cambiarme. No había nadie que me ayude a ponerme el vestido, no había nadie que me ayude a ponerme los zapatos; yo pedí ayuda, de verdad, y nadie se me acercaba”, señaló la Miss Perú 2020. Sin embargo, recibió el apoyo de la Miss Colombia y Miss México.

HOLLYWOOD, FLORIDA - MAY 13: Miss Universe Peru Janick Maceta Del Castillo appears onstage at the Miss Universe 2021 - National Costume Show at Seminole Hard Rock Hotel & Casino on May 13, 2021 in Hollywood, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

Valeria Piazza

Valeria Piazza llegó al Miss Universo como una de las favoritas a ganar. Incluso, la concursante tuvo buenas referencias porque había sido la que mejor respondió de todas las candidatas.

Piazza llegó al top 13, pero cometió un error que le habría costado su pase a la final del certamen internacional. Todo ocurrió cuando tenía que hacer el desfile en traje de baño. En aquel momento, llevaba un vestuario de tonos azules y un pareo de color amarillo que debía quitarse en plena pasarela. Esto le costó la eliminación inmediata y su sueño por convertirse en la máxima estrella de belleza a nivel mundial.

Revive la coronación de Valeria Piazza en el Miss Perú 2016. (Foto: Difusión)

Karen Schwars

La Miss Perú 2009 llegó al concurso internacional con un controversial traje típico, el cual fue creado por Ricardo Dávila y estaba inspirado la diablada, baile de Puno, además de llevar un bordado del lago Titicaca. Sin embargo, las autoridades de La Paz, Bolivia, lanzaron un comunicado en el que se indicaba que esto se trataba de una apropiación indebida de su patrimonio.

Karen Schwarz se despide de Latina luego de 11 años desde su debut en la televisión. (Foto: Instagram)