Se defiende. Alessia Rovegno no se quedó callada y se refirió a su reciente coronación como la nueva Miss Perú 2022. Y es que la modelo niega completamente que haya habido favoritismo con ella y que aún le falta mucho por aprender en estos meses que le quedan antes de ir al Miss Universo.

“Bueno cada uno tiene su opinión y está bien. Yo solo sé cuanto me he esforzado, las ganas que le he puesto. Sé lo difícil que ha sido también para mí, sé que ha sido todo un reto”, comenzó diciendo la novia de Hugo García.

Asimismo, la hija de Bárbara Cayo también comentó que va a dar lo mejor de ella misma en el Miss Universo 2022, pues se va a preparar con los mejores profesores para ser un digna representante del Perú.

“Creo que en este mes de preparación por lo menos yo si he visto evolución en mi, en la pasarela, en cosas de miss que desconocía totalmente. Bueno imagínense si en un mes yo siento que he evolucionado, en los muchos meses que me quedan voy a seguir”, finalizó diciendo a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO